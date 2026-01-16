В ГД поставили музеи РФ в пример европейским за отсутствие дискриминации гостей

Российские галереи не повышают цены на билеты для иностранных туристов, отметил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские музеи, в отличие от европейских, выступают за доступность искусства для всех, вне зависимости от гражданства, поэтому не повышают цены на билеты для иностранных туристов. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

С 14 января ряд главных музеев Франции, в том числе Лувр и Версальский дворец, повысили стоимость входных билетов для туристов из государств, не входящих в Европейскую экономическую зону (Евросоюз, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия). Например, стоимость билетов в Лувр увеличилась для иностранцев на €10, до €32.

"Сегодня музеи в России выступают за доступность искусства для всех вне зависимости от гражданства посетителя. Когда-то существовала практика завышения цен для иностранных туристов - сейчас от нее отказались", - сказал депутат.

Он отметил, что, например, "в Пушкинском музее нет дискриминации посетителей". Входной билет на постоянную экспозицию для взрослого стоит 600 рублей в будни и 700 в выходной день - независимо от гражданства желающего увидеть сокровища русского и зарубежного искусства. Петербургский Эрмитаж также отказался от практики разделения цен для россиян и иностранных граждан, подчеркнул Тарбаев.

"Музеи сегодня - это не просто коллекции за стеклом, а иммерсивные пространства, где на создание атмосферы, образа работают и свет, и окружение, и звук, порой даже запах и текстуры. Все это близко, доступно, понятно, сделано с вниманием к особенностям культуры наших гостей и без малейшей дискриминации. Мы ждем гостей из всех уголков мира", - подчеркнул парламентарий.