На Чукотке памятник китобойной флотилии стал объектом культурного наследия

Памятный знак расположен на юго-восточном берегу острова Аракамчечен Провиденского муниципального округа

Редакция сайта ТАСС

Памятный знак китобойной флотилии «Алеут» © сайт Правительства Чукотского автономного округа

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Памятный знак китобойной флотилии "Алеут" будет включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.

"Памятный знак расположен на юго-восточном берегу острова Аракамчечен Провиденского муниципального округа. Это вертикально укрепленный стальной копьеобразный китобойный гарпун от гарпунной пушки, с закрепленными на нем табличками с информационными надписями. Высота конструкции около 2,4 м. Знак увековечивает память первой советской китобойной флотилии "Алеут", с деятельности которой начался советский китобойный промысел", - рассказали в правительстве округа.

Чукотка - единственный регион РФ, в котором разрешен аборигенный промысел китов. В год в округе добывают около 100 этих млекопитающих.