Назван самый популярный спектакль в период праздников в России

Им стал "Солнце Ландау" в театре имени Евгения Вахтангова, следуют из анализа билетного сервиса Ticketland

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Спектакль Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова "Солнце Ландау" стал самой популярной постановкой в России в период новогодних праздников. Такие данные следуют из анализа билетного сервиса Ticketland (есть в распоряжении ТАСС).

"По данным Ticketland, самым востребованным спектаклем в период с 31 декабря по 11 января по всей России стал спектакль "Солнце Ландау" Театра им. Евгения Вахтангова (Москва). В топе популярных постановок также: "Новогодний кабачок" в Театре Сатиры (Москва), "Собачье сердце" в Театре Комедии (Москва), "Утиная охота" в Большом драматическом театре (БДТ) им. Г. А. Товстоногова (Петербург) и "Плохие девчонки" в театре "Миллениум" (Москва)", - говорится в сообщении.

О "Солнце Ландау"

"Солнце Ландау", автором которого выступает главный режиссер Театра Вахтангова Анатолий Шульев, посвящен жизни лауреата Нобелевской премии советского физика Льва Ландау (1908-1968), его жанр - "вспышки памяти". В постановке сцены из обыденной жизни ученого перемежаются с эпизодами после автокатастрофы, случившейся с ним в 1962 году: тогда Ландау получил многочисленные травмы и впал в кому почти на два месяца. Так, зрителям рассказывают о его детстве, взаимоотношениях с родителями, дружбе с физиком Евгением Лифшицем, любви к Конкордии Дробанцевой. И о том, как математики и врачи со всего мира боролись за жизнь советского ученого.

Премьера "Солнца Ландау" состоялась в апреле 2025 года, спектакль играют на Основной сцене Театра Вахтангова. К 2026 году работа Шульева была отмечена рядом наград: "Хрустальная Турандот" (две номинации), Театральная премия "МК" (пять номинаций), "Звезда театрала" (две номинации), "Золотой Витязь" (две номинации), Московская премия театральных блогеров (одна номинация).

Другие лидеры рейтинга

"Отдельно можно сказать и о мюзиклах. Среди них россияне чаще всего покупали билеты на постановки "Последняя сказка" в Московском дворце молодежи, "Мамма мимо" в театре "Маска", "Любовь без памяти" в Vegas City Hall, "Ромео и Джульетта" в Московском театре оперетты и "Нотр-Дам де Пари" в театре на Мельникова. Все эти спектакли идут в столице", - добавляют в Ticketland.

В билетном сервисе обращают внимание на то, что постановки из общероссийского топа составляют топ главных спектаклей в том числе отдельно по Москве: в рейтинге по столице к ним добавляется только один спектакль - "Пигмалион", он идет в Театре Комедии. "А если говорить о Санкт-Петербурге, - заключают в Ticketland, - то в топ постановок за период новогодних каникул вошли три работы БДТ им. Г. А. Товстоногова: "Утиная охота", "Слава" и "Три сестры", а также мюзикл "FAUST - Фауст. Пари дьявола" театра LDM и спектакль "Шагал. Цвета любви" Учебного театра "На Моховой".

О рейтинге

При анализе продаж рассматривались театры, билетным оператором которых является Ticketland. К системе сервиса подключено большинство театров страны.