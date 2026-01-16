Эксперт Воронков: фильмы с господдержкой следует выпускать в прокат летом

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Созданные с привлечением государственного финансирования фильмы стоит выпускать в прокат летом, а коммерческие картины - зимой. Так релизы в течение года будут распределены равномерно, считает глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

"Если проект получил государственное финансирование, логично выводить его летом, чтобы равномерно заполнять прокат", - сказал Воронков ТАСС.

По его словам, в оптимальной модели коммерческие продюсеры, снимающие за счет собственных средств, могут ориентироваться на зимний период. "Если фильм снят на деньги телеканалов или полностью на частные средства - пожалуйста, выбирайте удобный период", - отметил он.

Такой подход, по его мнению, позволит снизить нагрузку на холодный сезон и оживить летний прокат. "Это позволит кинотеатрам "разгрузить" зиму и оживить летний сезон. Лето 2026 года уже выглядит интереснее, чем в 2025 году, хотя пока остается немного пустоватым. Тем не менее мы видим позитивную динамику", - заключил Воронков.