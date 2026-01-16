В Lucasfilm заявили о смене руководства

Новым президентом киностудии станет Дейв Филони, известный по работе над мультипликационным сериалом "Звездные войны: Войны клонов"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Киностудия Lucasfilm, принадлежащая The Walt Disney Company и известная благодаря франшизам "Звездные войны" и "Индиана Джонс", заявила, что президент компании Кэйтлин Кеннеди покидает пост. Об этом студия сообщила в пресс-релизе.

Кинокомпания сообщает, что новым президентом Lucasfilm станет Дэйв Филони, известный по своей работе над мультипликационным сериалом "Звездные войны: Войны клонов" (Star Wars: The Clone Wars, 2008-2020). Пост помощника президента займет Линвен Бреннан, удостоенная титула Дамы - командора Ордена Британской Империи за заслуги в киноиндустрии.

В 2012 году компания Lucasfilm, ранее принадлежавшая режиссеру Джорджу Лукасу, была приобретена одной из крупнейших мировых киностудий Disney. В 2015 году на экраны вышел фильм "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы", которому удалось собрать по всему миру более $2 млрд. В 2017 году вышла картина "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи", собравшая $1,3 млрд, в 2019 году - фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker). В 2023 году студия выпустила пятый фильм из цикла, посвященного приключениям археолога Индианы Джонса: "Индиана Джонс и колесо судьбы" (Indiana Jones and the Dial of Destiny).