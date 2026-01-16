В РФ книги о Цое стали самыми востребованными в сегменте биографий музыкантов

По данным сервисов "Кион музыка" и "Кион строки", за период с 1 июля по 31 декабря 2025 года лидером по количеству прослушиваний среди песен музыканта стала композиция "Звезда по имени Солнце"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Виктор Цой стал самым востребованным рок-исполнителем в сегменте биографий и мемуаров среди российских пользователей в 2025 году. Об этом говорится в результатах исследования сервисов "Кион музыка" и "Кион строки", проведенного ко Всемирному дню The Beatles, с которыми ознакомился ТАСС.

"Аналитики изучили интерес аудитории к рок-музыке и книгам о рок-исполнителях. Наибольшим спросом пользовалась книга Дениса Бояринова "Цой. История рок-звезды в буквах и картинках", которая возглавила рейтинг самых популярных биографий музыкантов. Рост интереса к книгам о Цое сопровождается увеличением числа прослушиваний его музыкальных произведений", - говорится в сообщении.

Так, по данным сервисов, за период с 1 июля по 31 декабря 2025 года лидером по количеству прослушиваний среди песен Виктора Цоя стала композиция "Звезда по имени Солнце". "После первого места следом расположилась песня "Группа крови". В пятерку самых популярных треков также вошли ремикс "Звезды по имени Солнце" от Dj Karas и Dj Mar Dee, а также композиции "Восьмиклассница" и "Хочу перемен", - сказано в материалах исследования.

В рамках опроса также зафиксирован устойчивый рост интереса к российскому и зарубежному року в целом. По данным сервисов, число прослушиваний треков в жанре "рок" увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Чаще всего такую музыку выбирали мужчины, при этом наибольший интерес к рок-песням проявляли слушатели в возрасте от 35 до 44 лет.

Кроме того, высокий спрос сохраняется и на книги о других рок-исполнителях. В числе наиболее популярных оказались биографии Егора Летова и Джона Леннона.