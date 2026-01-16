"Мертвые души" Театра Вахтангова впервые покажут в кино

Премьерный показ состоится 7 февраля в киноцентре "Октябрь"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Премьера киноверсии спектакля заслуженного деятеля искусств Владимира Иванова "Мертвые души" (Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова) состоится 7 февраля в киноцентре "Октябрь". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта "Театр в кино".

"7 февраля в киноцентре "Октябрь" состоится премьера киноверсии спектакля Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова "Мертвые души" по поэме Н. В. Гоголя. Киноверсия спектакля "Мертвые души" с Марией Ароновой и Владиславом Гандрабурой выходит в широкий прокат в рамках проекта "Театр в кино". Автор идеи и постановки - заслуженный деятель искусств России Владимир Иванов", - говорится в сообщении.

Постановка по поэме Николая Гоголя была впервые представлена на исторической сцене Театра Вахтангова 27 апреля 2021 года - в год 100-летия театра, и с тех пор сыграна более 100 раз. Народная артистка России Мария Аронова и актер Владислав Гандрабура вдвоем исполняют все роли гоголевской поэмы.

Режиссер спектакля Владимир Иванов отметил, что первоначально постановка носила название "Галопад", однако в итоге остановились на более традиционном - "Мертвые души". "Галопад - особая пляска, в которой кавалер с дамой, обняв друг друга, скачут оба вместе. В этой фразе, в этом определении смысл и квинтэссенция идеи нашего спектакля, который станет гимном актерству, театру", - подчеркнул режиссер.

Прокат киноверсии спектакля осуществит дистрибьюторская компания "Кино. Арт. Про". Показы пройдут более чем в 70 городах России в крупнейших кинотеатральных сетях.

