В "Архангельском" откроется выставка "Люди и книги: ремесло или искусство?"

В выставку войдет 130 экспонатов, среди них издания, принадлежащие ранее князьям Юсуповым и Голицыным

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Выставочный проект "Люди и книги: ремесло или искусство?" об истории производства книг, а также о людях, которые с ним связаны, откроется в культурно-выставочном комплексе "Ботанические оранжереи" 21 января и продлится до 5 апреля 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Архангельское".

"Это выставка о прошлом, настоящем и будущем книги, а также о людях, которые неразрывно с ней связаны. Экспозиция приоткрывает некоторые страницы из истории печати, шрифтов, бумаги и переплетов, показывает, какие традиции восстанавливаются сегодня энтузиастами и художниками, объясняет, что ценится в книге и почему библиотеки всегда будут востребованы. Впервые в музейном пространстве представлены современные книжные разработки, книжные памятники, оригинальное оборудование, благодаря которому редкие старинные издания могли появиться на свет", - говорится в сообщении.

В экспозицию войдет 130 экспонатов, среди них издания, принадлежащие ранее князьям Юсуповым и Голицыным. Многие из них не имеют аналогов в России. Страницу современного печатного искусства откроют книги издательства П. Г. Суспицына "Редкая книга из Санкт-Петербурга" и работы художницы Алены Кукушкиной. "Понятие "книга художника" (livre d'artiste) появилось во второй половине XVIII века и используется до сих пор. Художники ищут вдохновение в текстах, продумывают не только шрифты, расположение текстов и иллюстрации, но и все остальные элементы книги. Книга может быть сделана вручную в единственном экземпляре или выпущена ограниченным тиражом с использованием печатной графики и других малотиражных техник", - дополнили в пресс-службе.

О создании книги гостям расскажут разделы "Печатная и шрифтовая мастерские", "Художественная (гравировальная) мастерская", "Переплетная и крапильная мастерские", "Современные издания в традиционных технологиях". Не обойдется экспозиция и без собирательного портрета читателя XVIII - ХХ веков. Ему посвящен раздел "Читальный зал (библиотека)". В создании выставки участвовали восемь российских музеев, из коллекции музея-заповедника "Архангельское" будут представлены шедевры на тему книги в живописи.

"Процессы изготовления книг и пути развития взаимоотношений человека с книгой сложны, извилисты и чрезвычайно увлекательны, и только читатель и зритель смогут ответить для себя на вопрос, что же такое создание книги - ремесло или искусство?", - заключили в пресс-службе.

