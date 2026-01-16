В Петербурге объявили конкурс на создание проекта мемориальной доски Темирканову

Доска будет размещена на фасаде здания Большого зала Филармонии

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Петербургская филармония разместила на своем сайте положение о проведении открытого конкурса на эскизный проект мемориальной доски, посвященной народному артисту СССР дирижеру Юрию Темирканову. Доска будет размещена на фасаде здания Большого зала Филармонии, где маэстро работал c 1967 по 2023 год.

"Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 марта 2026 года. Организатором конкурса является Региональный благотворительный фонд друзей Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича", - говорится в положении.

Конкурс пройдет в один тур в условиях полной анонимности участников, после чего будет объявлен один победитель. Ему будет вручена денежная премия в размере 150 000 рублей.

На фасаде здания Большого зала Филармонии установлено две мемориальных доски. Одна из них увековечила память о дирижере Евгении Мравинском, который полвека возглавлял Заслуженный коллектив Республики академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии. Вторая доска была открыта в 1985 году в память о том, что в Большом зале Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением дирижера Карла Элиасберга исполнил Седьмую (Ленинградскую) симфонию Дмитрия Шостаковича, что явилось выдающимся событием в летописи блокадной эпопеи города-героя. Ныне этот коллектив входит в состав Филармонии под названием Академический симфонический оркестр. Им в начале своего творческого пути руководил молодой Юрий Темирканов.