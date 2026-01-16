И.о. худрука Михайловского театра назначили Александра Соловьева

Он был музыкальным руководителем учреждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Исполняющим обязанности художественного руководителя Михайловского театра назначен музыкальный руководитель учреждения Александр Соловьев, сообщили ТАСС в комитете Санкт-Петербурга по культуре.

"Исполняющим обязанности художественного руководителя назначен Александр Соловьев", - сказали в комитете.

Соловьев с 2019 года работает в труппе Михайловского театра. Занимал должности главного дирижера, музыкального руководителя.

16 января Владимир Кехман покинул пост худрука Михайловского театра, который он занимал с 2015 года. До этого с мая 2007 года он являлся генеральным директором театра.

Как отмечается в сообщении в телеграм-канале театра, Соловьев занял пост главного дирижера в феврале 2019 года, а в июле 2022 года также стал музыкальным руководителем Михайловского театра. Сегодня он работает над большинством спектаклей текущего репертуара, а также выступает в качестве музыкального руководителя премьер.

Как дирижер Соловьев работал с Большим театром России, Центром оперного пения Галины Вишневской и рядом оркестров, включая БСО имени П. И. Чайковского, ГАСО имени Е. Ф. Светланова и другими. С 2021 года преподает в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (с 2023 года - профессор).