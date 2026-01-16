В Якутии в День основания якутского национального театра открыли Год культуры

Глава региона Айсен Николаев выразил уверенность, что 2026 год станет временем реализации новых творческих проектов, высоких достижений и ярких побед

ЯКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Год культуры, объявленный властями в Якутии, открыли в Саха академическом театре в День основания якутского национального театра, который отмечают в республике впервые, передает корреспондент ТАСС.

В декабре глава Якутии Айсен Николаев в ходе послания Госсобранию республики объявил 2026 год Годом культуры. Основная цель этого года - сохранение культурно-исторического наследия, развитие творческого потенциала культуры и искусства, а также повышение культурного уровня каждого жителя республики.

"Сердечно поздравляю вас с началом Года культуры в регионе, Днем основания якутского национального театра. Республика - это живая энциклопедия культурного разнообразия России, где сохраняются и развиваются многонациональные традиции народов Севера. Уверена, Год культуры вдохновит творческие коллективы на дальнейшие свершения и позволит миру по-новому взглянуть на уникальное наследие Якутии", - сказала в своем видеообращении министр культуры РФ Ольга Любимова.

В ходе открытия в театрализованном представлении рассказали историю становления театрального искусства, показали героев постановок Саха театра, представили отрывки известных спектаклей.

Власти Якутии объявили 16 января Днем основания якутского национального театра, признавая его важнейшую роль в становлении культуры и формировании самосознания народа. В 1906 году по инициативе видного общественного деятеля Василия Никифорова состоялась премьера первой постановки олонхо на якутском языке - "Удалой молодец Бэриэт Бэргэн" Петра Охлопкова. С этого дня берет отсчет и развивается театральное искусство в регионе.

Планы в Год культуры

Как отметил заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников, в данный момент формируется план работы на год. "Уверен, что в этом плане будут очень интересные проекты, направленные на сохранение, на просвещение, на дальнейшее развитие нашей культуры нашего многонационального народа", - сказал он.

Министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев назвал основными задачами завершение строительства Арктического центра эпоса и искусств и Высшей школы музыки в Якутске.

