Премьера инклюзивной комедии "Встать на ноги" состоится 5 февраля

Сериал рассказывает историю бывшего заключенного по прозвищу Старый, который выходит на свободу после 20 лет тюрьмы и намерен получить свою долю денег, после чего исчезнуть

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Премьера инклюзивной комедии "Встать на ноги" с Гошей Куценко и Милой Ершовой в главных ролях состоится 5 февраля в онлайн-кинотеатре Okko, проект состоит из восьми серий. Об этом сообщили ТАСС в онлайн-платформе Okko.

"5 февраля в Okko состоится премьера самого ожидаемого сериала этого года, инклюзивной лирической комедии "Встать с ноги" с Гошей Куценко и Милой Ершовой в главных ролях. Первые эпизоды сериала "Встать на ноги" были представлены на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", где проект победил в номинациях "Самый ожидаемый сериал" и "Главный герой сезона", - говорится в сообщении.

Сериал рассказывает историю бывшего заключенного по прозвищу Старый, который выходит на свободу после 20 лет тюрьмы и намерен получить свою долю денег, после чего исчезнуть. Однако его планы нарушает встреча с неожиданно найденной взрослой дочерью Олей, передвигающейся на инвалидной коляске. По решению полиции герои вынуждены жить вместе, что становится для обоих серьезным испытанием и приводит к переосмыслению прошлого и настоящего.

Сценаристом и шоураннером проекта выступил Александр Носков, известный по сериалу "Волшебный участок", в соавторстве с Полиной Шаталовой. Режиссером стал Павел Тимофеев, ранее работавший над вторым сезоном сериала "Выжившие". Оператором-постановщиком выступил Иван Бурлаков, в фильмографии которого "Салют-7" и "Год культуры".

Помимо Куценко и Ершовой роли в сериале исполнили Ольга Лерман, Алексей Розин, Кузьма Котрелев, Юлия Александрова, Александр Обласов и другие актеры. Производством проекта занимались компания "Место силы" и продюсерский центр Originals Production.