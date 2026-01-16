Международный фестиваль маскарадных игр "Сурва" в Болгарии отмечает 60-летие

Фестиваль "Сурва" представляет собой национальные игры с масками и является частью болгарской фольклорной культуры, популяризируя народные традиции и обычаи

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 16 января. /ТАСС/. Крупнейший в Европе международный фестиваль маскарадных игр "Сурва", отмечающий 60-летие, открылся в Болгарии, впервые в городе Перник он был проведен в январе 1966 года.

Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы фестиваля, который проводится в 32-й раз, в честь юбилейной даты праздник будет продолжаться 10 дней, до 25 января. В нем поучаствуют более 13 тыс. человек, в том числе 34 маскарадные группы из разных стран и 155 групп из регионов Болгарии, событие проводится под патронажем ЮНЕСКО.

"Сурва" на протяжении десятилетий является эмблемой нашего города. Это символ, благодаря которому нас узнают не только в Болгарии, но и по всему миру", - сказал глава городской администрации Перника Станислав Владимиров на открытии фестиваля.

Фестиваль "Сурва" представляет собой национальные игры с масками и является частью болгарской фольклорной культуры, популяризируя народные традиции и обычаи. Ключевые фигуры фестиваля - волшебники, одетые в козьи шкуры, скрывающие лица под масками в виде голов монстров, которые отпугивают "злых духов".

В Пернике фестиваль проводится с 1966 года, в 1985 году он получил международный статус, а в 1995 году город стал членом Федерации европейских карнавальных городов. С 2008 года Перник объявлен европейской столицей сурвакарских и кукерских традиций, после чего было принято решение проводить фестиваль ежегодно в последние выходные дни января. В 2016 году фестиваль был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.