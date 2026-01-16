В России впервые отметят день артиста

По случаю праздника по всей стране пройдет несколько праздничных мероприятий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. День артиста впервые отметят в России 17 января. С инициативой проведения профессионального праздника выступил председатель Союза театральных деятелей России народный артист РФ Владимир Машков.

"17 января мы впервые в России отмечаем День Артиста. Это праздник не только для артистов, которых мы видим на сцене или в кино, это праздник для драматургов, цирковых артистов, артистов оперы и балета, композиторов и музыкантов. И мы благодарны правительству России за поддержку нашей инициативы подарить всем артистам свой профессиональный праздник", - сказал в беседе с ТАСС Машков.

17 января 2026 года по всей стране пройдет несколько праздничных мероприятий. Так, в Москве, в Национальном центре "Россия", состоится презентация с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой и председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова. На ней расскажут о плане празднования 150-летия Союза театральных деятелей России на весь 2026 год. Также пройдет торжественная церемония награждения государственными наградами деятелей культуры.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Союза театральных деятелей, награждение культурных деятелей планируется сделать постоянной частью празднования Дня артиста. "Коллеги, с Днем артиста - с нашим общим праздником! Радостно, что в календаре страны появился день, посвященный людям сцены. Это знак уважения к профессии и признание ответственности артиста перед зрителем. Ведь искусство - это не только вдохновение, но и ежедневный труд, требующий полной самоотдачи", - поздравил артистов заслуженный артист РФ, актер Театра имени Вахтангова, исполнитель роли странника в мюзикле "Вальс-бостон" Артур Иванов.

3 августа в пресс-службе кабмина сообщили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился учредить День артиста. Постановление об установлении праздника приняли после обращения в правительство Владимира Машкова.