В театре МХТ имени Чехова простятся с Игорем Золотовицким

Актер умер в возрасте 64 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким пройдет 17 января на сцене МХТ им. А.П. Чехова.

Золотовицкий умер утром 14 января в больнице из-за рака желудка. Актеру было 64 года.

Официальное время начала церемонии - 10:00 мск. Ожидается, что отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках состоится в 13:00 мск, после чего актера похоронят на Троекуровском кладбище.