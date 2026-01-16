В театре МХТ имени Чехова простятся с Игорем Золотовицким
Редакция сайта ТАСС
21:03
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким пройдет 17 января на сцене МХТ им. А.П. Чехова.
Золотовицкий умер утром 14 января в больнице из-за рака желудка. Актеру было 64 года.
Официальное время начала церемонии - 10:00 мск. Ожидается, что отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках состоится в 13:00 мск, после чего актера похоронят на Троекуровском кладбище.