Любимова поздравила деятелей культуры с Днем артиста

Праздник призван объединить всех, кто выбирает искусство делом своей жизни, заявила министр культуры

Министр культуры РФ Ольга Любимова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова в Max поздравила деятелей культуры с Днем артиста.

"Новый профессиональный праздник, который мы утвердили в прошлом году, призван объединить всех, кто выбирает искусство делом своей жизни. Это важная дата для всего культурного сообщества, включая театральных деятелей, артистов кино, цирка, композиторов, музыкантов, художников, эстрадных исполнителей, которые своим творчеством создают особое пространство диалога со зрителем и помогают почувствовать силу искусства", - написала она.

Любимова напомнила, что праздник отмечается 17 января в день рождения советского театрального режиссера и педагога народного артиста СССР Константина Станиславского. По словам министра культуры, его идеи и сегодня определяют пути развития актерского мастерства и профессиональные ориентиры для нескольких поколений.

Глава ведомства отметила, что День артиста дает возможность выразить признательность как опытным, так и начинающим деятелям культуры, которые сохраняют традиции и открывают новые художественные горизонты. Она пожелала представителям творческих профессий вдохновения, профессионального роста и благодарной публики.

Празднование Дня артиста

4 января председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Владимир Машков сообщил ТАСС, что организация готовит к проведению ежегодную благотворительную акцию в честь Дня артиста. Средства, вырученные от спектаклей, будут направлены в фонд СТД РФ. По словам Машкова, они пойдут на поддержку "действующих артистов, начинающих, и тех, кто уже прошел свой путь". Председатель СТД РФ также отметил, что в этот день театральное сообщество будет представлять лучшее, что у него есть, благодарить тех, кто воспитал нынешних артистов, представлять молодое поколение и новые спектакли.