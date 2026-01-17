День артиста объединил десятки тысяч участников Движения первых

Участники творческих проектов движения посетили открытые репетиции спектаклей и концертов на площадках ведущих учреждений культуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Десятки тысяч участников Движения первых приняли участие в акциях, посвященных Дню артиста. Об этом заявил председатель правления движения Артур Орлов.

"День артиста стал для Движения первых настоящим пространством творчества и дани уважения к сценическому искусству. Он объединил десятки тысяч творческих школьников и студентов. В Дни единых действий с 13 по 17 января ребята по всей стране осмысливали роль профессии артиста в жизни общества через акцию "Сцена на холсте", говорили о сохранении культурного наследия в формате музыкальных "Квартирников первых", - приводит слова Орлова пресс-служба движения.

Кроме того, в рамках флешмоба "Танцы народов России" артисты первых продемонстрировали многообразие национальностей, проживающих в России. "Мы увидели, как искусство объединяет поколения, вдохновляет на диалог и помогает каждому почувствовать свою сопричастность к большой истории страны", - заметил Орлов.

Также сообщается, что участники творческих проектов движения посетили открытые репетиции спектаклей и концертов на площадках ведущих учреждений культуры.

Тематические акции прошли с 13 по 17 января в формате Дня единых действий и стали частью культурно-просветительской программы, организованной движением совместно с министерством культуры РФ при поддержке правительства России и по инициативе председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова. Программа направлена на знакомство подрастающего поколения с миром сценических профессий и сохранение культурных традиций страны.

День артиста отмечается ежегодно 17 января, в день рождения Константина Станиславского. Соответствующее распоряжение летом 2025 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.