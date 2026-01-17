В Петербурге в театре "Балтийский дом" откроют мемориальную доску Опоркову

Режиссер руководил театром с 1971 по 1983 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Театр-фестиваль "Балтийский дом" откроет в своих стенах мемориальную доску заслуженному деятелю искусств РСФСР Геннадию Опоркову (1936-1983). Церемония приурочена к 90-летию со дня рождения мастера, который руководил театром имени Ленинского комсомола (ныне "Балтийский дом") с 1971 по 1983 год, сообщила пресс-служба театра.

В этот день будет открыта выставка, посвященная его творческой деятельности в театре имени Ленинского комсомола.

"В 2026 году Театру-фестивалю "Балтийский дом" исполнится 90 лет. В юбилейном году пройдет ряд торжественных мероприятий, посвященных истории театра и тем, кто ее создавал. Эта дата совпала с 90-летием со дня рождения Геннадия Опоркова, с именем которого связан один из самых ярких периодов жизни театра", - рассказали в пресс-службе.

Геннадий Опорков - представитель творческого поколения шестидесятников, сумевший в условиях жесткой цензуры до конца остаться верным своим убеждениям. Точное ощущение времени и искренность позволили режиссеру создать спектакли, навсегда вошедших в историю театра: "Утиная охота" Александра Вампилова, "Последние" Максима Горького, "Лошадь Пржевальского" Михаила Шатрова, "Берег" Юрия Бондарева, "Вся его жизнь" Евгения Габриловича, "Деньги для Марии" Валентина Распутина, "По ком звонит колокол" Эрнеста Хемингуэя, "Чайка" Антона Чехова. Один из его лучших спектаклей - "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина дал название вечеру, посвященному пути режиссера в сценическом искусстве.