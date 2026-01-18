В чтениях к юбилею Салтыкова-Щедрина примут участие представители 11 регионов РФ

Мероприятие состоится 27-28 января

КИРОВ, 18 января. /ТАСС/. Исследователи из 11 регионов России примут участие во всероссийской конференции "Тринадцатые Салтыковские чтения" к 200-летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, которая 27-28 января пройдет в Кирове (Вятке), где писатель жил во время ссылки в 1848-1855 годах. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве культуры Кировской области.

"На конференции будет представлено 11 регионов: Москва и Московская область, Кировская область, Рязань, Владимир, Пермь, Удмуртия, Татарстан, Чита, Челябинск, Смоленск, планируется прямая связь с селом Спас-Угол - родиной писателя. Заявлено около 30 докладчиков - экспертов и представителей науки и культуры. Ключевые темы научных выступлений охватывают широкий спектр вопросов, включая историко-литературный анализ, литературоведческие изыскания, сравнительное исследование русской и зарубежной литературы, историю издательского дела. Кроме того, к конференции подготовили книжно-иллюстративную выставку, на которой можно будет увидеть редкие, в том числе прижизненные, издания Салтыкова-Щедрина", - отметили в министерстве.

"Тринадцатые Салтыковские чтения" пройдут в областной научной библиотеке имени А.И. Герцена. Исследователи, представители науки и культуры примут участие в пленарном заседании и дискуссионных секциях, во второй день запланирована встреча с читателями, презентация новейших исследований творчества русского писателя и выставки редких изданий с автографами автора. Также участники посетят Дом-музей Салтыкова-Щедрина и экскурсии по местам, связанным с биографией и творческим путем писателя.

В ходе конференции откроется выставка графики заместителя председателя правления Вятского регионального отделения Союза художников России, директора Вятского художественного училища имени А. А. Рылова Максима Наумова "Вятские картинки".

Салтыков в вятской ссылке

Салтыков-Щедрин жил в доме на Вознесенской улице (современная улица Ленина) в Вятке во время ссылки в 1848-1855 годах. В Вятку писателя отправили за публикацию в журнале "Отечественные записки" повести "Запутанное дело" - ссылка была профилактической мерой, с сохранением права на госслужбу. Его определили на должность старшего чиновника особых поручений при губернаторе, а затем Салтыков работал советником губернского правления, занимался вопросами статистики, ревизии хозяйства и финансов. Писатель арендовал весь дом общей площадью около 120 кв. метров, в его распоряжении были четыре комнаты и людская, слуга и камердинер. По впечатлениям от жизни в Вятке Салтыков-Щедрин создал "Губернские очерки".