Глава "Литфонда" назвал самые дорогие лоты аукционного дома за 10 лет

Один из них - пятикомнатная квартира в "Доме со львами" на Патриарших прудах, сообщил Сергей Бурмистров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров в беседе с ТАСС назвал самые дорогие лоты аукционного дома за все время его существования. В их числе - пятикомнатная квартира в "Доме со львами" на Патриарших прудах, подаренная Иосифом Сталиным Герою Советского Союза генералу армии Михаилу Малинину, она была продана в 2021 году за 160 млн рублей.

"При стартовой цене в 100 миллионов рублей она была продана за 160 млн рублей", - сказал он.

Среди традиционных книжных продаж рекордом аукционного рынка в России до сих пор является лот "Литфонда" "Евгений Онегин" А. С. Пушкина, первое издание в тетрадках, выходившее в Санкт-Петербурге с 1826 по 1832 год. "Коллекционер, поднявший цену с 12 млн до 26 млн рублей, в итоге заплатил за этот лот вместе с комиссионными процентами свыше 30 млн рублей", - дополнил собеседник агентства.