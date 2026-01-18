Певцов сомневается, что закон о защите ценностей в кино будет работать

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре также отметил, что в России отсутствует институт цензуры и профессиональной редактуры, которая существовала в Советском Союзе

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов усомнился, что закон о запрете выдачи прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности, будет работать.

"Я действительно сомневаюсь в его работе, поскольку я не понимаю, кто будет выполнять то, что заложено в этом законе. Кто эти организации, какие структуры, какие подразделения будут заниматься исполнением этого закона. Каким образом? Вот это я пока понять не могу", - сказал Певцов ТАСС.

Он также отметил, что в России отсутствует институт цензуры и профессиональной редактуры, которая существовала в Советском Союзе. "Ее нет в том числе потому, что у нас нет до сих пор официальной государственной идеологии, которая определяла бы жесткую абсолютно политику в отношении того, что в эмоциональном, нравственном содержании, в том числе и фильмов, находится", - добавил депутат.

Закон предусматривает, что фильмы, содержащие материалы, дискредитирующие духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание, не смогут получить прокатное удостоверение. Такие кинокартины будет запрещено распространять на сайтах в интернете, которые ежедневно посещает более 100 тыс. пользователей, доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы, а также в социальных сетях, которые ежедневно посещает более 500 тыс. пользователей.

Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

26 ноября Минкультуры РФ внесло изменения в свой приказ о предоставлении или отказе в выдаче прокатного удостоверения. В случае отказа министерства в прокате из-за несоответствия требованиям заявитель в течение суток получит соответствующее уведомление со дня принятия решения.