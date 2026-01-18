Захарова: жители России считают народной песню "Лезгинка"

Официальный представитель МИД РФ рассказала, что при написании текста она стремилась собрать все самые яркие слова и выражения, которые используют на Кавказе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что песня Айны Гетагазовой "Лезгинка", написанная на ее стихи, уже стала народной.

"Как мне теперь рассказывают, это же народная песня. Я так благодарна людям за то, что они позволили мне прикоснуться к этой великой культуре. Для меня это самые главные, самые важные слова", - сказала дипломат в программе "Песни от всей души" на телеканале "Россия-1".

Захарова рассказала, что при написании текста она стремилась собрать все самые яркие слова и выражения, которые используют на Кавказе: "мамой клянусь", "слово даю", "горы", "солнце", "небо". Гетагазова также вспомнила, как однажды во время ее выступления эту песню просили исполнить пять раз. В ходе программы артистка вновь спела "Лезгинку", а Захарова вместе с ансамблем "Вершины гор" исполнила одноименный танец под аплодисменты зрителей.

"Когда она записала эту песню и когда эта песня пошла в народ, и только тогда мы с ней встретились, познакомились и подружились. <...> Я так тебе благодарна, вот правда, Айна, ты стала настоящей сестрой. У меня нет родственников на Кавказе, но я считаю тебя действительно своей сестрой", - поблагодарила певицу дипломат.

В 2020 году Захарова представила победителя объявленного ею и "Русским радио" музыкального конкурса, поделившись композицией на ее стихотворение "Лезгинка". Победительницей стала Айна Гетагазова. Официальный представитель дипведомства также призналась, что у нее особое отношение к танцу лезгинка и слова к будущей песне она написала давно. Она подчеркнула, что в тексте попыталась отразить все, что связано с многообразной и многонациональной культурой Кавказа.