Умер режиссер мультфильма "Король Лев" Роджер Аллерс
Редакция сайта ТАСС
22:49
НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/.Американский режиссер Роджер Аллерс, известный как один из создателей мультфильма "Король лев" (The Lion King, 1994 г.), умер на 77-м году жизни. Об этом сообщил его друг и кинопродюссер Дэйв Боссерт в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Читайте также
Фильм "Король Лев": Новый взгляд на знакомую с детства историю (или не такой уж новый?)
"Я глубоко огорчен новостями о том, что наш друг Роджер Аллерс отправился в свой следующий путь", - написал Боссерт.
Роджер Аллерс был режиссером, сценаристом и художником. Его режиссерским дебютом стал знаменитый мультфильм "Король лев". Он также принимал участие в написании сценариев для студии Disney, в том числе для таких мультфильмов, как "Русалочка" (The Little Mermaid, 1989 г.) и "Аладдин" (Aladdin, 1992 г.).