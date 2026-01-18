Умер режиссер мультфильма "Король Лев" Роджер Аллерс

Ему было 76 лет

Роджер Аллерс

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/.Американский режиссер Роджер Аллерс, известный как один из создателей мультфильма "Король лев" (The Lion King, 1994 г.), умер на 77-м году жизни. Об этом сообщил его друг и кинопродюссер Дэйв Боссерт в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Я глубоко огорчен новостями о том, что наш друг Роджер Аллерс отправился в свой следующий путь", - написал Боссерт.

Роджер Аллерс был режиссером, сценаристом и художником. Его режиссерским дебютом стал знаменитый мультфильм "Король лев". Он также принимал участие в написании сценариев для студии Disney, в том числе для таких мультфильмов, как "Русалочка" (The Little Mermaid, 1989 г.) и "Аладдин" (Aladdin, 1992 г.).