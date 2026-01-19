В Новокузнецке более 2 тыс. человек увидят спектакли новосибирского театра

Продано свыше 50% билетов, сообщила директор Новокузнецкого драмтеатра Валерия Пурпутиди

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей Новокузнецка посетят показы спектаклей Новосибирского академического молодежного театра "Глобус" в рамках обменных гастролей, которые состоятся с 28 по 31 января. В настоящее время продано свыше 50% билетов, сообщила в пресс-центре ТАСС директор Новокузнецкого драмтеатра Валерия Пурпутиди.

"Интерес к показам спектаклей из Новосибирска большой. Люди проснулись после праздников, активизировались. Больше половины билетов на все спектакли уже проданы. Время еще есть, и я уверена, что будут полные залы", - подчеркнула она, уточнив, что всего спектакли новосибирского театра посмотрят порядка 2 тыс. человек.

Как рассказала в ходе пресс-конференции директор "Глобуса" Татьяна Людмилина, новокузнецкому зрителю будут представлены спектакли: "Триумфальная арка" по произведению Эриха Марии Ремарка, "Трое в лодке, не считая собаки" Джерома К. Джерома, "Поллианна" по роману Элинор Портер, "Дама с собачкой" по рассказу Антона Чехова. "Едут художественно-постановочная часть, машинно-декорационная, осветительный и звуковой цех, административная служба, костюмеры, реквизиторы и, конечно же, актеры. Порядка 40 человек выезжают в Новокузнецк. Мы отправляем две большие фуры", - добавила Людмилина.

В рамках обменных гастролей новосибирские зрители увидят спектакли "Покровские ворота" по пьесе Леонида Зорина, "Бременские музыканты" по мотивам сказки братьев Гримм и культового мультфильма, "Сирано де Бержерак" по мотивам драмы Эдмона Ростана и "Бесприданница" по пьесе Александра Островского.

Обменные гастроли организованы благодаря соглашению, которое Новокузнецкий драматический театр и "Глобус" подписали в декабре 2025 года, когда спектакль Новокузнецкого драмтеатра "Дядя Ваня" был включен в афишу XVI Международного Рождественского фестиваля искусств и с успехом представлен на большой сцене "Глобуса".