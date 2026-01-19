В Великом Новгороде пройдет фестиваль молодого кино "Новое движение 3"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 января./ТАСС/. Фестиваль молодого кино "Новое движение" пройдет в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня. На участие в основном конкурсе могут претендовать полнометражные художественные фильмы, производство которых было завершено после 1 мая 2025 года, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

"Третий фестиваль молодого кино "Новое движение" объявляет даты проведения и открывает прием заявок на участие в основном конкурсе. Смотр пройдет с 28 мая по 1 июня 2026 года в Великом Новгороде. Подать заявку смогут те кинематографисты, у кого это первый, второй или третий художественный полнометражный фильм. На участие в основном конкурсе могут претендовать полнометражные художественные фильмы, производство которых было завершено после 1 мая 2025 года", - сообщили в пресс-службе.

Хронометраж картин должен быть более 54 минут. Победитель основного конкурса на основании решения жюри, как и в прошлом году, получит премию губернатора Новгородской области в размере 1 млн рублей. В рамках фестиваля вновь пройдет кинорынок авторского кино, где молодые режиссеры и продюсеры представят свои проекты профессиональному сообществу: дистрибьюторам, платформам, фестивальным селекторам и потенциальным партнерам. В кинорынке смогут принять участие картины, находящиеся на финальном этапе производства. Генеральными продюсерами смотра являются актер, режиссер и продюсер Артем Михалков, а также продюсер Максим Королев.

"Наш фестиваль не только про возможность для молодых авторов заявить о себе, но и про поиск новой движущей силы и новых имен, которые будут развивать будущее российского кинематографа. На "Новом движении" формируются новые интонации, темы, жанры и художественные приемы. И хотя фестиваль еще очень молодой, он уже чувствует и находит те важные смыслы, без которых невозможно движение вперед", - отметил Артем Михалков. Как отметил губернатор Новгородской области Александр Дронов, фестиваль становится точкой притяжения для молодых кинематографистов со всей страны, помогает открывать новые имена и формировать будущее отечественного кино. По его словам, для молодых режиссеров это реальная возможность продолжать профессиональный путь в кино.

"Одна из ключевых задач фестиваля - не просто открыть новые имена и дать молодым режиссерам старт, но и помочь их фильмам найти путь к зрителю. Поэтому в 2026 году в рамках "Нового движения" вновь пройдет кинорынок, где авторы смогут получить конкретную индустриальную поддержку. Мы стремимся к тому, чтобы фестиваль становился не финальной точкой, а началом полноценной жизни фильмов молодых режиссеров", - отметил Максим Королев.

Впервые фестиваль "Новое движение" прошел в Великом Новгороде в 2024 году. "Местом проведения фестиваля был выбран именно Великий Новгород, один из древнейших русских городов, очень гармонично сочетающий в себе классику и современность и открытый для новых прогрессивных идей и направлений. А его идеальное расположение помогает привлечь режиссеров не только из двух столиц - Москвы и Петербурга, но и со всей страны", - отметили организаторы. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.