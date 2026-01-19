Джейсон Деруло вернется в Москву с концертом в июне

Концерт станет завершением европейского тура артиста "The Last Dance World Tour"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Американский певец Джейсон Деруло даст концерт в Москве на "ЦСКА Арене" 14 июня 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства Force Events.

"14 июня 2026 года Джейсон Деруло даст единственный концерт в Москве на "ЦСКА Арене": нас ждет большое шоу и все суперхиты, которые сделали его одним из самых прослушиваемых артистов планеты", - говорится в сообщении.

Концерт станет завершением европейского тура артиста "The Last Dance World Tour". В свой прошлый визит в сентябре 2025 года артист вышел на сцену под песню "Матушка-земля", повторил скандальный номер Егора Крида с танцовщицей, представил свою новую песню Who Hurt You. Как и в прошлом году, вместе с ним - танцевальный дуэт Les Twins из Франции. Певец тогда сказал, что чувствует себя, как дома, и пообещал вернуться в Москву.

За свою карьеру артист продал более 250 млн синглов по всему миру и получил 14 платиновых синглов в США. Дебютный сингл Деруло Whatcha Say, который был выпущен в 2010 году, достиг первого места в рейтинге популярности авторитетного американского музыкального журнала Billboard, а также был продан в количестве 5 млн копий. Видеоклип на песню Wiggle, записанную совместно с американским рэпером Снуп Доггом, набрал более миллиарда просмотров на платформе YouTube, а клип на песню Swalla, записанную в 2017 году совместно с певицей Ники Минаж и Ty Dolla Sign был просмотрен более 2 млрд раз.