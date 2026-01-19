Французский органист назвал орган в "Зарядье" одним из лучших

Жан-Батист Дюпон отметил, что В РФ орган считают равноправным инструментом, а не церковным атрибутом

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Особая традиция органной музыки сложилась в России: она более светская по сравнению с Западной Европой - такого мнения придерживается Жан-Батист Дюпон, один из известных органистов Франции, который выступил с концертом в московском зале "Зарядье" в минувшие выходные. Перед концертом он дал видеоинтервью ТАСС.

"У русской публики действительно другое восприятие органа, - сказал музыкант. - Для нее это такой же инструмент, как и любой в оркестре. Здесь орган в концертном зале - это совершенно нормально. То есть это не религиозный инструмент. Тогда как во Франции, например, орган прочно связан с церковью. Там его зачастую даже не видно. Поэтому здесь, в России, я ощущаю куда более тесную связь со слушателями".

Дюпон - титулярный органист кафедрального собора Бордо. В его дискографии - полтора десятка альбомов. Он выступал в соборах Кельна, Лондона, Парижа, Вены, на сценах Мариинского и Большого театров. В "Зарядье" органист исполнил сочинения композиторов Сезара Франка, Жозефа Йонгена и Луи Вьерна. Сам Дюпон благодаря русской жене ощущает с Россией особую связь. Как признается музыкант, он соскучился по Москве, где последний раз выступал четыре года назад.

"В период кризисов культура особенно необходима, чтобы люди могли лучше понять друг друга, чтобы целые народы могли таким образом вести диалог. Ну а у музыки в этом отношении особая роль, ведь у нее нет никаких языковых барьеров", - сказал музыкант.

По мнению Дюпона, в "Зарядье" - один из лучших органов. Он спроектирован специально для концертного зала с учетом его акустики и архитектуры. В органе 5 872 трубы. Самая большая достигает в длину 7 м, самая маленькая - 5 см. Инструмент весит около 40 тонн. В зале дают концерты ведущие органисты.