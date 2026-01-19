Лувр надеется на реставрацию поврежденной при ограблении короны до конца года

На восстановление экспоната уйдет несколько десятков тысяч евро

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Специалисты Лувра рассчитывают, что до конца 2026 года корона императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированная 1 354 бриллиантами, которую грабители выронили при побеге в октябре 2025 года, будет восстановлена. Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на руководителя отдела предметов искусства Лувра Оливье Набе.

"Все 1 354 бриллианта находятся на месте, равно как и 56 изумрудов. Не хватает только маленького золотого орла, - заявил Набе. - Будет объявлен тендер на услуги нескольких реставраторов, аккредитованных французскими музеями. Я надеюсь, что в течение 2026 года эта корона будет восстановлена".

Набе добавил, что, когда корона была обнаружена, она "выглядела расплющенной", но при этом не развалилась полностью и подлежит восстановлению.

По данным радиостанции, на реставрацию короны будет затрачено несколько десятков тысяч евро, однако точная сумма пока не называется.

19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн. Прокурор Парижа Лор Беко допустила, что заказчиками могли быть иностранцы. Расследованием этого ограбления занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.

25 октября двое подозреваемых были задержаны, один из них пытался вылететь в Алжир. Как сообщила Беко, во время допроса они "частично признали" свое участие в ограблении. В течение ноября было произведено еще несколько задержаний, к настоящему моменту все четверо предполагаемых непосредственных участников ограбления находятся под стражей. По предварительным данным, никто из них не относится к опытным грабителям и "не связан с верхушкой преступной иерархии".