Спектакли, в которых играл Золотовицкий, сохранятся в репертуаре МХТ им. Чехова

Его роли сыграют его ученики

Игорь Золотовицкий © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Все постановки МХТ имени А. П. Чехова, в которых был занят ректор Школы-студии МХАТ заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, сохранятся в репертуаре театра. Исключением станет "Дом" в постановке Сергея Пускепалиса, сообщил ТАСС заместитель директора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник.

"Спектакли, в которых был занят Игорь Яковлевич, остаются в репертуаре Московского художественного театра. Его роли будут продолжать его ученики - артисты труппы МХТ. Осенью, еще при жизни Золотовицкого, на его роли в постановках "Самоубийца" и "Сирано де Бержерак" были введены Павел Ворожцов и Армэн Арушанян соответственно. В спектакле "Винни-Пуховские чтения" Игоря Яковлевича также заменит один из его учеников", - сказал он.

Верник обратил внимание на то, что в таком решении "есть что-то символическое". "Со своими учениками Игорь Яковлевич не терял связь никогда. Особенно с теми, которые служили в Художественном театре. С ними у него сохранялись теплые человеческие и творческие отношения. Все они - очень талантливые актеры, потому что Золотовицкий был, безусловно, прекрасным мастером и педагогом", - добавил собеседник агентства.

Спектакль "Дом"

Единственный спектакль, который покинет репертуар МХТ имени А. П. Чехова в связи со смертью Золотовицкого, - "Дом" в режиссуре Сергея Пускепалиса (по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон). Его премьера состоялась на Малой сцене театра 19 июня 2011 года: постановка была приурочена к 50-летию мастера, свой юбилей он отметил днем ранее - 18 июня. Почти 15 лет Золотовицкий исполнял в спектакле главную роль - роль Игоря. Герой мечтает обрести дом - настоящий, большой, гостеприимный, способный стать и семейным гнездом, и личной крепостью. Подходящий дом уже есть на примете, и до исполнения мечты остается лишь найти деньги на его приобретение - таким был сюжет постановки.

"Дом" был поставлен специально для Игоря Яковлевича. Руководство и коллектив театра приняли решение, что замены Золотовицкому в нем быть не может", - пояснил Верник.

Золотовицкий ушел из жизни утром 14 января. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Актеру было 64 года. Церемония прощания с мастером проходила 17 января в зале Основной сцены МХТ им. А. П. Чехова, проститься с ним пришли сотни людей. Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище.