Посол РФ вручил Почетный знак соотечественника художнику Амансахатову

Вручение прошло на персональной выставке туркменского художника, приуроченной к его 75-летию

АШХАБАД, 19 января. /ТАСС/. Посол России в Ашхабаде Иван Волынкин вручил Почетный знак соотечественника туркменскому художнику Бердигулы Амансахатову. Вручение прошло на персональной выставке художника, приуроченной к его 75-летию, передает корреспондент ТАСС.

"Бердигулы Гошаевич [Амансахатов] - человек, хорошо известный не только в Туркменистане, но и во многих других странах, он очень тесно связан с Россией, окончил Суриковское училище. <...> Он многократно был участником различных выставок в России, является заслуженным деятелем искусств Хакасии. Кроме того, совсем недавно, в 2024 году, у него была большая персональная выставка в городе Казани, приуроченная к заседанию БРИКС, и эта выставка прошла с огромным успехом. <...> Учитывая все эти заслуги в укреплении дружбы между народами России и Туркменистана, решением правительственной комиссии <...> Бердигулы был награжден Почетным знаком соотечественника", - сказал Волынкин.

Экспозиция под названием "Песни песков" открылась в понедельник в выставочном зале Союза художников Туркмении. На ней представлено более 110 картин и графических работ.

Бердигулы Амансахатов - член Союза художников Туркмении и Московского Союза художников, главный художник ряда театров Туркменистана. Лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола за спектакль "Джан" (по произведению Андрея Платонова) в Туркменском государственном экспериментальном молодежном театре, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия (за особые заслуги). Он осуществил художественное оформление более 60 спектаклей, из них около 20 за рубежом. Картины художника приобретены музеями Туркмении и России, а также находятся в частных коллекциях Узбекистана, Украины, Литвы, Турции, Индии, Израиля, Франции, Германии, Швеции и США.

Нагрудным знаком "Почетный знак соотечественника" награждаются видные общественные деятели за значительный личный вклад в поддержку России, усиление позиций русского языка и культуры, за активную деятельность в страновых координационных советах соотечественников.