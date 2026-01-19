Съемки международного фильма "Почтальон Победы" завершились

Фильм приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и выйдет на экраны в 2026 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Съемки международного фильма "Почтальон Победы" завершены, картина находится на стадии постпродакшена, сообщила ТАСС пресс-служба проекта. Фильм приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и выйдет на экраны в 2026 году.

"Съемки международной картины "Почтальон Победы" завершены и проект вошел в стадию постпродакшна. Теперь при монтаже история собирается заново и это тот момент, когда фильм начинает говорить по-новому. Сейчас команда пересобирает картину, настраивает ритм и тональность, готовится к озвучке и музыкальному оформлению", - говорится в сообщении.

Сюжет разворачивается в 1943 году на территории Белоруссии. После крушения советского самолета с секретным заданием в труднодоступной болотистой местности юный полевой почтальон Красной армии Азамат Досанов оказывается вовлечен в опасную операцию. Ему предстоит сопровождать разведывательную группу к скрытой в лесах капсуле, где каждый шаг может стать последним.

Главную роль исполнил казахстанский актер Алихан Нуржауов. "У нас было около пяти кандидатов на эту роль. <…> Именно Алихан единогласным решением был выбран, потому что он зацепил своей харизмой, показал очень хорошо себя на пробах, и, конечно, он очень понравился режиссеру", - приводят в пресс-службе слова креативного продюсера и главного оператора картины Тимура Итенова.

Генеральный продюсер картины Айдар Баталов подчеркнул, что создатели ориентируются на максимально широкую аудиторию и рассматривают возрастной рейтинг 12+. По его словам, такой подход позволит сделать важные темы памяти и ответственности, которые поднимаются в фильме, доступными для аудитории стран Евразийского Союза.

О картине

Съемки проходили недалеко от белорусского города Минск. В фильме задействованы актеры из трех стран - Казахстана, Белоруссии и России, - включая Юлию Лазовскую, Василия Копейкина и Константина Адаева. Проект создается кинокомпаниями из Казахстана Sezar Group и Centurion Film при участии партнеров из России и Белоруссии. ТАСС - генеральное информационное агентство.