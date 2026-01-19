Умер актер из "Следа" Дмитрий Марфин

Ему было 47 лет

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Марфин © Страница Дмитрия Марфина в социальных сетях

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Актер театра и кино Дмитрий Марфин, снявшийся в сериалах "СашаТаня" и "След", умер на 48-м году жизни. Об этом сообщает театр "Дилижанс" во "ВКонтакте".

"Уйти из жизни земной в жизнь иную. Дмитрий Марфин. Наш Дима! Ты всегда будешь с нами", - говорится в тексте соболезнования.

На портале "Кино-театр.ру" сообщается, что Марфин умер 18 января, причина смерти не уточняется.

Марфин был воспитанником детской студии ТЮЗа "Дилижанс" и играл на сцене театра с 1995 года. В 2004 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (факультет театра кукол), в 2018 - Самарский государственный институт культуры.

На счету у актера 36 работ в 36 проектах, среди которых такие картины, как "СашаТаня", "След", "Девушки с Макаровым-2", "Условный мент-2" и другие.