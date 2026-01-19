В Смоленской области хотят провести детский фестиваль при поддержке Безрукова

Реализацию проекта с артистом обсудил губернатор региона Василий Анохин

СМОЛЕНСК, 19 января. /ТАСС/. Большой Детский музыкально-поэтический фестиваль планируется провести в Смоленской области. Реализацию этого проекта обсудили на встрече народный артист России Сергей Безруков и губернатор Василий Анохин.

"После спектакля пообщались с Сергеем Витальевичем [Безруковым], говорили о воспитании детей и молодежи, творческих проектах. Обсудили возможность проведения Большого Детского фестиваля в Смоленской области. Это многосторонний проект, который предполагает не только показ спектаклей и фильмов для детей и подростков, но и развернутую образовательную программу", - сообщил Анохин в своем Telegram-канале.

Накануне народный артист России Сергей Безруков представил смоленским зрителям спектакль "Хулиган. Исповедь". Василий Анохин посетил постановку и поблагодарил актера и его команду за "настоящий творческий подарок". "Через стихи Есенина, его личную драму и трагичную судьбу на сцене был отражен целый спектр эмоций. Каждый из зрителей прочувствовал их через лирические баллады, танцевальные и рок-композиции на стихи поэта, и конечно - гениальное прочтение "Черного человека" Сергеем Безруковым", - подчеркнул глава региона.