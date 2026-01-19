Умер модельер Валентино Гаравани

Основателю дома моды Valentino было 93 года

Валентино Гаравани © Jeff Spicer/ Getty Images

РИМ, 19 января. /ТАСС/. Итальянский модельер и основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани умер на 94-м году жизни. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Модный дом Valentino был основан дизайнером Валентино Гаравани и предпринимателем Джанкарло Джамметти в 1960 году в Риме. Гаравани, которому в мае 2025 года исполнилось 93 года, на протяжении полувека одевал известных женщин, наряды покупала в том числе американская киноактриса Элизабет Тейлор. Созданные модельером платья давно стали экспонатами различных музеев. Визитной карточкой модного дома стали элементы одежды красного цвета.