Итальянский папарацци и Депардье заключили соглашение, отказавшись от суда

Рино Бариллари и актер встретились в ресторане и обнялись, сообщило агентство ANSA

Жерар Депардье © Виталий Невар/ ТАСС

РИМ, 20 января. /ТАСС/. Итальянский фотограф Рино Бариллари, известный как "король папарацци", и французский актер Жерар Депардье заключили полюбовное соглашение и отказались от взаимных претензий, которые разбирались в суде.

Как передает агентство ANSA, они встретились в ресторане на римской улице Венето и обнялись. Именно в этом заведении в мае 2024 года между нами произошла драка, за которой последовали обращения в полицию. Депардье должен был предстать перед судом в Италии за избиение фотографа. Со своей стороны на него подала в суд спутница Депардье Магда Ваврусова, которая вместе с актером против своей воли оказались в объективе папарацци в итальянской столице.

"Мы помирились, обнялись, как мальчишки из 1960-х. Я забрал свое заявление, потому что он извинился", - приводит агентство слова Бариллари. Адвокат Депардье также подтвердил, что все спорные вопросы урегулированы.

Депардье, известный своим крутым нравом, уже является фигурантом нескольких дел, в том числе о сексуальных домогательствах.

80-летний Бариллари - ветеран итальянской фотожурналистики. Помимо фотографирования звезд кино и эстрады, часто исподтишка, он сделал исторические кадры, среди них - покушения на папу римского Иоанна Павла II, фотографии, связанные с похищением в центре Рима богатого наследника американского магната и промышленника Пола Гетти, а также с "Красными бригадами" и их деяниями и мафиозными терактами, потрясшими Италию в 1970-х годах. Минувшим летом он приезжал в Москву на выставку в Мультимедиа Арт музее (МАММ), где были представлены и его работы.

За 60 лет карьеры, в течение которых он сотни раз фотографировал звезд кино и эстрады, Бариллари неоднократно попадал в медпункт. Как напоминает агентство ANSA, 200 раз ему делали перевязки, 11 раз ломали ребра, один раз его даже ударили ножом. Ему разбили 76 фотоаппаратов.