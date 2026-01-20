Назван самый популярный у россиян телесериал 2025 года

Лидером стал детектив "Первый отдел", следует из данных Mediascope

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сразу три сезона остросюжетного детектива "Первый отдел" производства кинокомпании "Триикс медиа" вошли в топ-3 сериалов с максимальным рейтингом среди зрителей старше 18 лет по всей стране в 2025 году. Об свидетельствуют данные компании Mediascope.

Согласно им, в сериале, который снимается при поддержке Следственного комитета РФ по заказу НТВ, первое место с максимальным рейтингом 7,6% заняла премьера четвертого сезона. "Это является рекордным показателем среди телесериалов последних четырех лет", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе "Триикс медиа".

На втором месте с максимальным рейтингом 6,5% расположился третий сезон, а на третьем - второй сезон с максимальным рейтингом 5,9%.

В "Триикс медиа" отметили, что самая популярная серия четвертого сезона "Первого отдела", благодаря которой он вышел на первое место, была снята в Красноярске. "При организационной поддержке нашего филиала "Сибирь Триикс медиа" и краевого государственного автономного учреждения культуры "Енисей кино" в 2023 году проходили съемки выездных спецсерий четвертого сезона в Красноярске. Для съемок одной из сцен на время частично перекрывался Николаевский мост. Видимость пробки на мосту создавали приглашенные местные жители на личных автомобилях. <...> Серия с этой сценой получила максимальный рейтинг 7,6%", - уточнили в кинокомпании.

По словам генерального продюсера кинокомпании "Триикс медиа" Инессы Юрченко, именно съемки в регионах с максимальным привлечением региональных актеров и самих местных жителей дают высокие результаты проекту. "Мы стараемся снимать как можно больше наших сериалов и фильмов в разных регионах страны. Конечно, в этом прежде всего должно быть заинтересовано руководство этих регионов. Популярность таких проектов у зрителей федеральных телеканалов подтверждают высокие рейтинги", - подчеркнула генпродюсер и выразила отдельную благодарность за поддержку Следственному комитету Российской Федерации и руководству НТВ в совместной работе над созданием самых популярных сериалов в стране

Она также рассказала, что зрители дали высокую оценку "Первому отделу" и в онлайн-кинотеатре "Иви", где сериал выходит эксклюзивно. Рейтинг детектива на стриминговой платформе составляет 9,0 из 10. В 2026 году и на НТВ, и в онлайн-кинотеатре "Иви" планируется выход пятого сезона "Первого отдела".

О сериале

Впервые на НТВ "Первый отдел" вышел в 2020 году. Главные герои - следователь Юрий Брагин (актер Иван Колесников) и сотрудник полиции Михаил Шибанов (актер Сергей Жарков) составляют идеальный тандем для раскрытия самых запутанных преступлений. По словам создателей, сюжет сериала основан на реальных уголовных делах, а съемки проводятся при консультативной и технической поддержке Следственного комитета РФ.

Режиссерами "Первого отдела" стали Денис Нейманд, Максим Бриус, Михаил Вассербаум и Дмитрий Аверин. Сценаристом является Андрей Тумаркин. Продюсерами выступили Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Тимур Вайнштейн и Вадим Островский. Также в сериале снимаются актеры: Елена Вожакина, Владимир Литвинов, Сергей Комаров, Олег Андреев, Олег Попов, Александр Разбаш, Николай Горшков, Евгения Шахнович, Виталий Бисеров, Маруся Иванова, Иван Васильев, Михаил Лучко.

О кинокомпании

"Триикс медиа" - одна из крупнейших российских продюсерских компаний полного цикла, созданная в 2006 году. Снятые ею фильмы "Небо", "Ржев", "Золотая бронза" входят в "Золотую коллекцию" Минпросвещения Рооссии и рекомендованы ведомством для семейного просмотра и показов в российских образовательных учреждениях. Также, по данным "Национальной Медиа Группы", картина "Небо" находится в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.