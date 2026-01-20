В Пушкинском музее открылась выставка вышивки-миниатюры Александры Лукашевкер

С проектом можно ознакомиться до 1 марта 2026 года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Выставка "Немолчный напев. Вышивки Александры Лукашевкер (1925-1992) из фондов ГМИИ им. А. С. Пушкина" открылась в здании Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина на Волхонке, передает корреспондент ТАСС. С проектом можно ознакомиться до 1 марта 2026 года.

"Экспозиция включает вышивки-миниатюры художника-монументалиста, живописца и графика XX века Александры Лукашевкер, произведения которой отличает внимание к деталям, свобода в обращении с цветом и умение точно передавать натуру. Она вошла в историю искусства благодаря изобретенной ею технике "живописи нитью", - дополнили в музее.

Гости ГМИИ имени А. С. Пушкина могут познакомиться с более чем 30 живописными вышивками Лукашевкер, созданных в 1970-1980-х годах. Художница окончила Строгановское училище и открыла первую выставку вышивок в начале 80-х прошлого столетия, подчеркивая что тканью и ниткой ей "удалось достичь в искусстве чего-то совершенно иного по сравнению с привычной ей живописью маслом и мозаикой". Название выставки истоками относится к скульптору Дмитрия Шаховского, который описывал технику Лукашевкер словами поэта Осипа Мандельштама, сравнив в ее с "немолчным напевом".

Собрание графических работ и вышивок поступило в собрание Пушкинского музея в 1995 году. Их ГМИИ им. А. С. Пушкина подарила подруга художницы, скульптор Елена Мунц.

"Творчество Александры Лукашевкер показало, что вышивку можно рассматривать как самостоятельную художественную технику, а современники называли открытием ее умение использовать стежок как красочный мазок. Миниатюрные вышитые пейзажи Лукашевкер при всей декоративности сопоставимы с живописными картинами, в которых нетрудно различить оттенки настроения и смысла, переживание цвета в натуре, в атмосфере", - заключили в музее.