Статья

Сначала — медитация, а потом — молочный коктейль. Как жил режиссер Дэвид Линч?

20 января американскому режиссеру Дэвиду Линчу могло исполниться 80 лет. Он был человеком привычек, которые, по его словам, освобождали мозг от рутины. Как знаменитый режиссер проводил день и какую роль в его жизни играли бытовые ежедневные ритуалы — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Дэвид Линч © AP Photo/ Chris Pizzello

Доброе утро, мистер Линч

Каждое утро режиссер сразу после подъема чистил зубы, потом пил чашку капучино с сигаретой. Линч вообще очень любил курить. Эту зависимость он считал невероятно эстетичной и крайней важной для того, чтобы сохранять свой ум в порядке. "Дух искусства как бы превратился в жизнь искусством, и я подумал — пьешь кофе, куришь сигареты и рисуешь, вот и все. <…> Это невероятное счастье — работать и жить такой жизнью", — говорил он. Но наивен он не был и с возрастом стал публично признавать опасность своей никотиновой зависимости. Впрочем, курить он не бросил и в итоге умер от эмфиземы легких, вызванной многочисленными сигаретами.

А после кофе и сигарет Линч, как это ни парадоксально, занимался трансцендентальной медитацией. В течение 52 лет — и не пропустил ни единого сеанса. Начал медитировать он в 1973-м, а спустя два года даже познакомился с основателем техники Махариши Махешем Йоги. Линч был в восторге от этой практики и в 2005-м даже основал фонд для обучения ей.

Дэвид Линч (в центре) медитирует со студентами, 2013 год © Lea Suzuki/ The San Francisco Chronicle via Getty Images

Вообще, эта трансцендентальная медитация стала одной из основополагающих вещей для "линчевской философии". Для него эта техника стала "удочкой", с помощью которой он вылавливал "рыбу, плывущую в океане ума". Медитация помогала Линчу, как он сам выражался, погрузиться в "чистое сознание" — источник всего…

Затворник и трудоголик

После медитации режиссер пил протеиновый коктейль с черникой и персиком, а потом сразу приступал к работе. Работать Линч очень любил — он почти не путешествовал, не ходил в отпуск и страдал, когда его рутина прерывалась. Режиссер сделал фактически изолированный творческий комплекс на любимых им с юности Голливудских холмах, купив три соседствующих дома — своеобразную творческую вселенную. "Он не хочет покидать комплекс, если это не работа, просто меняет одну рабочую обстановку на другую", — говорил один из его помощников.

В работе Линч тоже был оригиналом. Среди прочего у него было специфическое отношение к прослушиваниям. Он не проводил их в классическом смысле, а беседовал с актерами о жизни, о хобби или, например, об автомобилях. В ходе такого диалога Линч и понимал, подходит ли исполнитель для роли. "Дэвид встречается с актерами и нанимает их в необычных ситуациях, но он не читает [по ролям] с ними или делает это крайне редко. Он просто получает представление о том, кто вы такой", — вспоминал Кайл Маклахлен, исполнивший роль агента Купера в "Твин Пиксе".

Несмотря на то что кино Линча во многом сюрреалистично, а сюжеты крайне трудно (и скорее бессмысленно) пересказывать, почти всегда он знал до мельчайших подробностей, что хочет видеть в кадре. Его запомнили как человека, который мог дать обратную связь актерам прямо во время дублей. Линч подходил к ним (держа во рту сигарету), поправлял реквизит собственными руками. Во время съемок третьего сезона "Твин Пикса" режиссер самостоятельно собирал декорации, стоя на коленях в свои 70 лет.

Единственный раз Линч отпустил ситуацию, когда снимал свой последний полнометражный фильм "Внутренняя империя" (2006). Он купил дешевую цифровую камеру и в течение двух лет просто снимал — интуитивно, без сценария. В итоге получился один из самых личных фильмов режиссера.

© s_bukley/ Shutterstock/ FOTODOM

Главную роль в фильме исполнила Лора Дерн, с которой Линч работал в нескольких проектах. Он очень ее любил и был уверен, что актриса заслуживает номинацию на "Оскар" за "Империю". Для этого режиссер устроил перформанс: просидел целый день рядом с Голливудским бульваром с коровой и большим плакатом с надписью "На ваше рассмотрение — Лора Дерн". "Там было много членов академии (Американской академии кинематографических искусств и наук, вручающей награду — прим. ТАСС) и мероприятий, связанных с наградами. Люди обычно используют деньги, чтобы решить проблемы, но у меня их не было. Честно говоря, сидеть там с коровой и встречать замечательных людей было так классно", — объяснял Линч свой перформанс.

Ланч для Линча

Еще одной из важнейших точек для Линча и его творчества на протяжении многих лет был дайнер Bob's Big Boy. В 80-е каждый день ровно в 14:30 он сидел за одним и тем же столиком с одним и тем же заказом: шоколадный молочный коктейль и несколько чашек крепкого черного кофе.

Выбор времени Линч объяснял с точностью ученого. "Если вы придете раньше, то попадете в обеденное время, когда они готовят много молочных коктейлей. Смесь должна охладиться в машине, но если она не охладится достаточно (когда их делают много), то становится жидкой. А в 14:30 у вас есть шанс получить действительно отличный коктейль", — объяснял он.

Дэвид Линч на съемках фильма "Голова-ластик", 1977 год © mptvimages.com via Reuters Connect

Между глотками он писал идеи на салфетках — там рождались образы "Синего бархата" и "Твин Пикса". Лора Дерн и Кайл Маклахлен встречались с ним там, обсуждая сценарии за фри и молочными коктейлями. Когда режиссера не стало в 2025 году, фанаты приходили в этот дайнер и оставляли цветы у того привычного места Линча в знак уважения.

Да, его жизнь состояла из ритуалов, но Дэвид твердо верил, что они не ограничивают, а, наоборот, приоткрывают дверь к полной свободе мысли. "Мне нравятся привычки, потому что это нечто известное и понятное — твой ум свободен думать о других вещах. Когда жизнь имеет порядок, тогда ты свободен ментально идти куда угодно. У тебя есть безопасный фундамент и место, откуда можно сделать скачок", — считал постановщик.

Даниил Хмелевской

Редакция не одобряет курение. Курение вредит вашему здоровью.