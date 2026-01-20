Посольство РФ в Швеции констатировало большую заморозку культурного сотрудничества

Российские дипломаты назвали каталог несостоявшейся стокгольмской выставки Марка Шагала символом "такого абсурда"

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 20 января. /ТАСС/. Культурное сотрудничество между Россией и Швецией подверглось за последние годы еще более глубокой заморозке. Об этом посольство РФ в королевстве пишет в своем Telegram-канале.

"Остается добавить, что за последние годы культурное сотрудничество между Россией и Швецией подверглось еще более глубокой "заморозке". Коллективным Западом наложен запрет на культурно-гуманитарные контакты с Россией - которые, если вспомнить годы холодной войны, не прекращались между СССР и капиталистическим миром даже в более сложной геополитической обстановке. Каталог несостоявшейся стокгольмской выставки Марка Шагала - своего рода символ такого абсурда", - отмечают российские дипломаты.

Речь идет о хранящемся в посольстве каталоге сформированной Русским музеем выставки "Марк Шагал и его русские современники", которую в Стокгольме планировалось разместить в музейном комплексе шведского скульптора Карла Миллеса - Миллесгордене - ровно 10 лет тому назад, на рубеже 2015 и 2016 годов. Но этим планам не суждено было осуществиться, так как "в 2015 году международное культурное сотрудничество между Россией и странами Запада уже стало заложником политики".

"Шведские власти отказались гарантировать, что на культурные ценности, оказавшиеся на ее территории, не будет наложен арест. По оценке российской стороны, этот риск превышал потенциальный позитивный результат от планировавшегося мероприятия, и выставка была отменена всего за девять дней до открытия. Можно только предположить, каким ярким культурным событием стало бы сотрудничество музейных профессионалов двух стран. Однако к тому моменту мир, похоже, уже перевернулся с ног на голову", - говорится в комментарии дипмиссии, которая также напоминает, что уже 10 лет назад "недопустимость политизации культуры и гуманитарных связей уже не являлась в нем непреложной истиной".