Начался прием заявок на национальную телевизионную премию "ТЭФИ-2026"

На соискание принимают программы, вышедшие в эфир на федеральных телеканалах в период с 1 января по 31 декабря 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Академия Российского телевидения открыла прием работ на соискание Национальной премии в области телевизионных искусств "ТЭФИ" за 2026 год. Об этом сообщили организаторы премии.

"Академия Российского телевидения объявляет о проведении Национальной премии, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств "ТЭФИ" 2026", - говорится в сообщении в Telegram-канале премии.

На соискание принимаются программы, вышедшие в эфир на федеральных телеканалах в период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Участие в конкурсе могут принять теле - и кинокомпании, студии, продюсерские центры и телеканалы - производители контента.

Заявки будут приниматься до 6 марта 2026 года включительно. Премия присуждается по 52 номинациям в 3 основных категориях: "Информационное и общественно-политическое вещание", "Развлекательное вещание" и "Сериалы".

К участию допускаются проекты, транслировавшиеся на федеральных телеканалах: Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Культура" (Россия-К), "Россия-24", "Карусель", Общественное телевидение России, "ТВ Центр", РЕН ТВ, "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "МИР", ТНТ и "Муз-ТВ".

Оценку работ проведет жюри, состоящее из членов Академии Российского телевидения. Победители получат статуэтку "Орфей", созданную по дизайну скульптора Эрнста Неизвестного.

Торжественные церемонии награждения лауреатов запланированы в Москве на 8 и 9 июня 2026 года.