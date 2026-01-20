"Литфонд" выставит на торги в Петербурге редкую карту России XVII века

Гравюра Фрэнсиса Лэмба с ручной подкраской охватывает пространство от Северного до Каспийского моря и включает план Москвы

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Английская карта России 1676 года, план Москвы 1638 года и редкие книги с автографами станут топ-лотами торгов "Литфонда" в Петербурге 22 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома.

Среди ключевых лотов - редкая карта России 1676 года, созданная английским гравером Фрэнсисом Лэмбом для последнего издания атласа Джона Спида. Это одна из наиболее редких работ, связанных с именем картографа. Гравюра с ручной подкраской охватывает пространство от Северного до Каспийского моря и включает план Москвы и пять жанровых вставок с видами Кремля, Архангельска и других объектов. Стартовая цена лота составляет 220 тыс. рублей.

Также будет представлен план Москвы 1638 года, гравированный Маттеусом Мерианом. Он отражает городскую планировку конца XVI века и считается одной из ранних попыток изобразить столицу "с высоты птичьего полета". На нем также изображены рельеф, русла рек и уклоны местности. Цена плана на торгах стартует от 100 тыс. рублей.

Из библиофильских редкостей выставят на торги парижское издание 1945 года "История русского балета" Сергея Лифаря с его дарственной надписью (старт - 65 тыс. рублей) и чрезвычайно редкую детскую книгу "Книжка про мальчика Никса" 1911 года с иллюстрациями ученицы Ильи Репина Марии Шретер (от 45 тыс. рублей).

Коллекционерам дополнительно предложат к приобретению шеститомное юбилейное собрание сочинений Александра Пушкина 1936-1938 годов в футлярах (лидерская ставка - 30 тыс. рублей) и прижизненное издание "Психологические этюды" основоположника русской физиологии Ивана Сеченова (1873 год, от 30 тыс. рублей).