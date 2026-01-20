Выставку "Илья Репин" в Китае посетили свыше 350 тыс. человек

Экспозиция включала в себя более 90 работ художника, часть из которых зарубежный зритель увидел впервые

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Международный выставочный проект Государственной Третьяковской галереи "Илья Репин", который проходил в Национальном музее Китая (Пекин) с 22 июля 2025 года по 11 января 2026 года, посетили более 350 тыс. человек, сообщили в пресс-службе галереи.

"Более 350 тыс. посетителей, пришедших посмотреть выставку Ильи Репина в Пекине, - это не только доказательство того, что искусство русского художника продолжает быть актуальным и востребованным, но и еще одно подтверждение, что отечественное искусство, с его глубокой любовью к человеку и исторической пронзительностью в постановке волнующих нравственных вопросов, находит живой отклик в посетителях абсолютно различных культур", - отметила заместитель генерального директора по научной работе Татьяна Юденкова.

На выставке было представлено более 90 шедевров художника, часть из которых зарубежный зритель увидел впервые. Среди них 45 живописных и 44 графических работы из собрания Третьяковской галереи, а также 3 знаковых картины из коллекции Государственного Русского музея.

Об экспозиции

Выставка охватила все этапы творчества художника и была построена по хронологическому принципу. Первый раздел посвящен образу народа в работах Репина, который прослеживается в картинах "Крестный ход в Курской губернии" (1881-1883), "Бурлаки, идущие вброд" (1872) и "Вечорницы" (1881). Произведение "Крестный ход в Курской губернии" дополнено подготовительными материалами и композиционными набросками.

Другой раздел выставки был посвящен проблемам личности, вопросам жизненного выбора и предназначения. Эта тема раскрыта в произведениях из коллекции Третьяковской галереи "Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре…" (1879), "Не ждали" (1884-1888), "Самосожжение Гоголя" (1909) и "Дуэль" (1897).

Третий раздел экспозиции представлял собой портретную галерею современников Репина: Ивана Тургенева, Владимира Стасова, Афанасия Фета, Ивана Крамского, Пелагеи Стрепетовой и других творческих деятелей второй половины XIX века. Внимание на выставке также уделено дружбе художника со Львом Толстым: посетители могли увидеть портреты писателя, архивные фотографии и документы.