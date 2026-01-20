Открытие зала на Английской набережной дало старт Году культуры в Петербурге

Российские мастера также отреставрировали единственный сохранившийся в стране английский орган XIX столетия, изготовленный в Шеффилде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Открытие для публики Концертного зала на Английской набережной - второй сцены Музыкального театра имени Федора Шаляпина стало символичным началом Года культуры, которым объявлен в Санкт-Петербурге 2026 год. Об этом на торжественной церемонии сказал губернатор города Александр Беглов.

"Петербург - культурная столица, а этот год у нас - Год культуры. И его мы начинаем с открытия этого прекрасного концертного зала", - сказал Беглов. Глава города поблагодарил строителей и реставраторов за их многолетний труд по возрождению этого здания-памятника - бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа, которое было передано в управление Театру Шаляпина в 2016 году.

Художественный руководитель театра Фабио Мастранджело отметил, что возрождение зала такой красоты - это особое событие для Санкт-Петербурга. "Если вспомнить, что здесь было 8-10 лет назад, конечно, мы не думали, что сможем до такой степени вернуть его. И вот все случилось, потому что власти города нас поддержали. <…> Мы сегодня чувствуем, что все здесь работает очень хорошо. Все [сделано] на самом высоком уровне. И я думаю, что город оценит это", - сказал маэстро журналистам.

Помимо самого здания и его убранства, российские мастера отреставрировали единственный сохранившийся в стране английский орган XIX столетия, изготовленный в Шеффилде. Концерты органной музыки станут жемчужиной репертуара новой площадки, отмечают в театре.

В концертном зале будут выступать симфонический оркестр "Северная симфония" и камерный оркестр "Северная симфониетта" под руководством Фабио Мастранджело, солисты и хор Музыкального театра имени Шаляпина. "Здесь может звучать джаз, блюз, современная музыка. Здесь будут лекции, концерты, концерты при свечах и ночные концерты, как это любят молодежь, и разные другие форматы. И, безусловно, мы открыты для сотрудничества - чтобы все достойные коллективы могли выступать здесь", - сказала журналистам директор театра Юлия Стрижак. Она выразила надежду, что Концертный зал на Английской набережной станет новой точкой притяжения для жителей и гостей Петербурга.

Церемонии открытия зала предшествовало красочное свето-музыкальное шоу на фасаде здания. На театрализованном концерте при участии лучших творческих сил театра были исполнены произведения выдающихся отечественных и зарубежных композиторов - Моцарта, Вивальди, Мусоргского, Эндрю Ллойда Уэббера и других. В исполнении заслуженного артиста России органиста Даниэля Зарецкого прозвучали "Вестминстерские колокола" из цикла "24 пьесы-фантазии" Луи Вьерна. В концертно-театральном действии также принял участие актер театра и кино Владимир Кошевой. Кульминацией вечера стало исполнение "Гимна Великому городу" Рейнгольда Глиэра".

Площадка для фестивалей и конкурсов

Как отметили в пресс-службе Смольного, новый Концертный зал также станет площадкой для российских и международных фестивалей, конкурсов, специальных программ театра, включая организацию собственного Фестиваля камерной музыки. Кроме того, в планах - развитие экскурсионной и выставочной деятельности.

Здание на Английской набережной было построено по заказу сподвижника Петра I графа Шереметева в 30-е годы ХVIII века. Граф передал дом в аренду английской общине. В начале ХIХ века здесь жил посол Великобритании и США в Российской Империи - будущий шестой президент США Джон Куинси Адамс.

В 1814-1815 здание было перестроено по проекту архитектора Джакомо Кваренги в стиле строгого классицизма. Это одна из последних его значимых построек.

В настоящее время основное здание Музыкального театра имени Шаляпина в Александровском парке закрыто на реконструкцию. Работы планируется завершить в 2028 году.