Долина не сообщила, где она живет после передачи квартиры Лурье
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Народная артистка РФ Лариса Долина не стала отвечать на вопрос журналистов о том, где она живет после передачи квартиры Полине Лурье, отметив, что она "устроилась хорошо".
Долина также сказала, что ее продолжают поддерживать поклонники.
Ранее Долина выступила на премии Владимира Высоцкого "Своя колея" в Центре исполнительских искусств. Певица исполнила "Песню о двух красивых автомобилях" Высоцкого. После выступления артистка не стала общаться с журналистами, тем не менее ответила на ходу на несколько вопросов, пока шла к машине.
Ранее сообщалось, что процедура передачи квартиры Долиной Полине Лурье завершена, исполнительное производство - тоже. Новая владелица квартиры получила ключи от нее. До этого Главное управление ФССП по Москве подтвердило, что в отношении Долиной открыто исполнительное производство.