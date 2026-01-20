Чебоксарский международный кинофестиваль впервые объединит разные виды искусства

В Минкультуры региона добавили, что фестивальная программа будет направлена на сохранение лучших образцов отечественной культуры и популяризацию культурно-познавательного туризма

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 20 января. /ТАСС/. Формат проведения Чебоксарского международного кинофестиваля в 2026 году будет изменен. Его переименуют в Чебоксарский международный фестиваль искусства и кино, объединив на одной площадке разные виды творческих направлений, сообщило Минкультуры Чувашии.

"Чебоксарский международный кинофестиваль расширяет границы. Осенью 2026 года он впервые предстанет в новом формате и появится на культурной платформе страны как Чебоксарский международный фестиваль искусства и кино, который объединит на одной площадке несколько разновидностей культуры и позволит зрителям погрузиться в широкий спектр творческих направлений", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что фестивальная программа будет направлена на сохранение лучших образцов отечественной культуры и популяризацию культурно-познавательного туризма. Афиша будет включать кинопоказы, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи, тематические лекции. Было отмечено, что участниками мероприятий станут деятели театра, музыки и кинематографии.

Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный этническому и региональному кино, проходил в Чувашии ежегодно с 2008 года. Заявлялось, что его основная цель - выявление и продвижение талантливых произведений киноискусства, отражающих этническое многообразие современного мира, защита культурного и исторического наследия.