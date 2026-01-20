В Риме начинается прощание с модельером Валентино Гаравани
РИМ, 21 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Прощание с итальянским модельером и основателем модного дома Valentino Валентино Гаравани, умершим в возрасте 93 лет, начнется в исторической штаб-квартире марки, где расположен культурный центр и фонд Валентино, поблизости от площади Испании.
Читайте также
"Я знаю, чего хотят женщины. Они хотят быть красивыми". Чем запомнился Валентино Гаравани
Здесь же неподалеку на улице Кондотти Валентино со своим партнером по бизнесу Джанкарло Джамметти открыл свое ателье. Кутюрье называли "Императором моды". В 2009 году на Венецианском кинофестивале прошла премьера документального фильма "Валентино - последний император" (Valentino - The Last Emperor). К тому времени он уже два года как завершил свою карьеру, покорив модные подиумы, а также мир кино. В его платьях получали "Оскар" восемь актрис, включая Софи Лорен. 91-летняя актриса сказала агентству LaPresse, что глубоко опечалена "уходом своего друга". Скорбят по Валентино и многочисленные топ-модели, большинство из которых уже оставили работу. Они прославляли его "легендарный красный цвет", который, как вспоминал модельер, ему навеяла пожилая женщина в опере в Испании.
На протяжении полувека Валентино одевал известных женщин, наряды покупала в том числе американская актриса Элизабет Тейлор, а также вдова президента США Джона Кеннеди Жаклин. Созданные модельером платья давно стали экспонатами различных музеев. Его канонические наряды вошли в постоянную коллекцию открытого чуть более года назад Музея моды и костюма при галерее Уффици во дворце Питти во Флоренции. Именно с ним связан первый важный показ Валентино коллекции от кутюр в 1962 году в Белом зале этого дворца. До сих пор флорентийские модные показы носят название Pitti moda.
Рим для "императора"
Валентино Клименте Людовико Гаравани родился на севере Италии - в городе Вогера. В день похорон маэстро - 23 января - в городе объявлен траур. Местный театр три года назад был назван в честь знаменитого уроженца, и именно туда предлагают приходить горожанам, чтобы "помянуть" Валентино. Обучение он начал в Милане, но потом отправился в Париж, где делал первые успешные шаги в сфере моды. В конце 1950-х Валентино вернулся в Италию и с Джамметти открыл собственное ателье.
Уже в 1998 году модный дом Valentino начал продавать доли иностранным инвесторам. Но даже после ухода Валентино с первых ролей его линию продолжали вести итальянские модельеры. В 2012 году марка была продана катарскому фонду. В 2023 году 30% капитала Valentino S.p.A. за €1,7 млрд приобрела французская группа Kering, в которую входят модные марки Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni.
Валентино был привязан к Парижу, в его предместьях у него был исторический особняк с большим садом. Была у него недвижимость и в Нью-Йорке, и в Лондоне. Общее наследие модельера, включая его коллекцию произведений искусства, оценивается в €1,5 млрд. Но все-таки "своим" он считал город Рим, где жил на вилле на древней Аппиевой дороге, хранящей древнеримские артефакты. Там он и умер 19 января в окружении близких. В интервью одной из итальянских газет в 2017 году Валентино говорил, что мечтал бы о музее своего творчества в Риме. Пока же музеем можно считать здание фонда, основанного Валентино и Джамметти в 2016 году, где на протяжении двух дней будет проходить прощание с "последним императором моды".