В Риме начинается прощание с модельером Валентино Гаравани

РИМ, 21 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Прощание с итальянским модельером и основателем модного дома Valentino Валентино Гаравани, умершим в возрасте 93 лет, начнется в исторической штаб-квартире марки, где расположен культурный центр и фонд Валентино, поблизости от площади Испании.

Здесь же неподалеку на улице Кондотти Валентино со своим партнером по бизнесу Джанкарло Джамметти открыл свое ателье. Кутюрье называли "Императором моды". В 2009 году на Венецианском кинофестивале прошла премьера документального фильма "Валентино - последний император" (Valentino - The Last Emperor). К тому времени он уже два года как завершил свою карьеру, покорив модные подиумы, а также мир кино. В его платьях получали "Оскар" восемь актрис, включая Софи Лорен. 91-летняя актриса сказала агентству LaPresse, что глубоко опечалена "уходом своего друга". Скорбят по Валентино и многочисленные топ-модели, большинство из которых уже оставили работу. Они прославляли его "легендарный красный цвет", который, как вспоминал модельер, ему навеяла пожилая женщина в опере в Испании.

На протяжении полувека Валентино одевал известных женщин, наряды покупала в том числе американская актриса Элизабет Тейлор, а также вдова президента США Джона Кеннеди Жаклин. Созданные модельером платья давно стали экспонатами различных музеев. Его канонические наряды вошли в постоянную коллекцию открытого чуть более года назад Музея моды и костюма при галерее Уффици во дворце Питти во Флоренции. Именно с ним связан первый важный показ Валентино коллекции от кутюр в 1962 году в Белом зале этого дворца. До сих пор флорентийские модные показы носят название Pitti moda.

Рим для "императора"

Валентино Клименте Людовико Гаравани родился на севере Италии - в городе Вогера. В день похорон маэстро - 23 января - в городе объявлен траур. Местный театр три года назад был назван в честь знаменитого уроженца, и именно туда предлагают приходить горожанам, чтобы "помянуть" Валентино. Обучение он начал в Милане, но потом отправился в Париж, где делал первые успешные шаги в сфере моды. В конце 1950-х Валентино вернулся в Италию и с Джамметти открыл собственное ателье.

Уже в 1998 году модный дом Valentino начал продавать доли иностранным инвесторам. Но даже после ухода Валентино с первых ролей его линию продолжали вести итальянские модельеры. В 2012 году марка была продана катарскому фонду. В 2023 году 30% капитала Valentino S.p.A. за €1,7 млрд приобрела французская группа Kering, в которую входят модные марки Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni.

Валентино был привязан к Парижу, в его предместьях у него был исторический особняк с большим садом. Была у него недвижимость и в Нью-Йорке, и в Лондоне. Общее наследие модельера, включая его коллекцию произведений искусства, оценивается в €1,5 млрд. Но все-таки "своим" он считал город Рим, где жил на вилле на древней Аппиевой дороге, хранящей древнеримские артефакты. Там он и умер 19 января в окружении близких. В интервью одной из итальянских газет в 2017 году Валентино говорил, что мечтал бы о музее своего творчества в Риме. Пока же музеем можно считать здание фонда, основанного Валентино и Джамметти в 2016 году, где на протяжении двух дней будет проходить прощание с "последним императором моды".