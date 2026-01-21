Глава "Росизо": центр в 2026 году представит в регионах работы Гелия Коржева

Планируется также продолжение цикла выставок народных художественных промыслов, отметил Иван Лыкошин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Работы советского и российского живописца, одного из знаковых представителей советского реализма Гелия Коржева отправятся на гастроли по городам России, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор музейно-выставочного центра "Росизо" Иван Лыкошин. Кроме того, в регионах РФ планируется продолжение цикла выставок народных художественных промыслов.

"В планах - гастроли работ Гелия Коржева. Художника, хорошо знакомого московскому зрителю, но мало представленного в регионах. Пока не буду рассказывать подробно, поскольку проект все еще находится в работе и будет адаптироваться в зависимости от площадок", - поделился он.

Среди наиболее значимых произведений Коржева (1925-2012) - полотна "Влюбленные", "Художник", триптих "Коммунисты" и цикл "Опаленные огнем войны". Считается, что ими он выразил новый взгляд на судьбу советского человека и создал живописный манифест эпохи "оттепели". Живописец известен серией картин на библейские сюжеты.

Говоря о выставке народных художественных промыслов, Лыкошин отметил, что жители разных городов смогут открыть для себя другие регионы и округа. "Это всегда очень интересно - наблюдать, например, за зрителем из Центральной России, открывающим для себя искусство Северного Кавказа или Сибири. Все эти культуры уникальны, ни одна не лучше и не хуже другой. Это очень важный общественный и социальный момент, в том числе в работе с национальным вопросом, который иногда становится острым", - сказал Лыкошин.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:30.