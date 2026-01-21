Эксперт Лыкошин: события в Лувре могут потребовать художественного осмысления

Ограбление музея и забастовки его сотрудников из-за разногласий с руководством произошли на фоне "абсолютной деградации институтов власти в Евросоюзе", заявил генеральный директор Музейно-выставочного центра "Росизо", российский публицист и куратор

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ограбление Лувра 19 октября 2025 года и последующие забастовки сотрудников парижского музея на фоне разногласий с руководством учреждения могут быть художественно осмысленны, поделился мнением в интервью ТАСС генеральный директор Музейно-выставочного центра "Росизо", российский публицист и куратор Иван Лыкошин. По его словам, происходящее стало возможным из-за "абсолютной деградации институтов власти в Евросоюзе".

"Это большой философский вопрос, который, возможно, даже требует художественного осмысления. Но в основе его лежит тезис об абсолютной деградации институтов власти в Евросоюзе. Проявляется это в разных направлениях, как и любой системный кризис - когда система дает сбой, трещины появляются повсеместно. Проблемы неконтролируемой миграции, притока людей совершенно иной культуры, социальных норм и поведения соседствуют с тем, что один из ведущих музеев мира последовательно, уже не в первый раз подвергается беспрецедентным атакам. Ряд моих коллег считают, что шедевры и драгоценности выносятся оттуда не как произведения искусства, а как золотой лом и ценные камни - и это уже катастрофа", - сказал Лыкошин.

По его мнению, последние события взывают вопросы по отношению к системе организации работы Лувра, мотивации его сотрудников и служб безопасности, к их готовности отражать подобные угрозы. "Ведь преступники как-то попадают внутрь. Как мы узнаем из последующих репортажей и официальных заявлений, это зачастую люди, которых вообще не должно было там быть. Мы понимаем, что в большинство наших музеев человек в костюме строителя просто так не войдет - его сразу остановят с вопросами о цели визита и допуске. Поэтому, когда читаешь, что люди под видом строителей проникли в зал, что-то вскрыли и вынесли - это катастрофа с точки зрения работы службы безопасности. Это катастрофа и для музейных хранителей, и для искусства в целом, и для зрителя. Но прежде всего - это свидетельство полной некомпетентности руководства такой институции", - добавил он.

Собеседник агентства уточнил, что руководитель подобного учреждения - часть политической системы. "И когда мы видим, что в рамках политической системы Франции этот контур выстроен так, что некомпетентный человек все равно сохраняет свою должность, не следуют громкие отставки, наказания или заявления о кардинальных исправлениях, это означает, что он существует там по принципу лояльности текущей власти, - вот это и есть настоящий ужас. Если критерием становятся лишь преданность и лояльность, а профессионализм и отношение к делу уже никого не волнуют, - это верный признак системного упадка", - заключил Лыкошин.

