Гендиректор "Росизо": хорошая выставка должна поражать зрителя без спецподготовки

По словам Ивана Лыкошина, музей не имеет права ставить себя выше зрителя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Задача музея - грамотно представить экспозицию и заинтересовать зрителя любого уровня подготовки, поделился мнением в интервью ТАСС генеральный директор Музейно-выставочного центра "Росизо" Иван Лыкошин, уточнив, что перед посещением музея зритель не обязан заранее погружаться в контекст выставочного проекта.

"Концепция "Росизо" заключается в том, что, посетив любую нашу выставку, вы, как правило, поймете, о чем она и зачем. Это вопрос организации самого выставочного пространства. Я склонен считать, что хорошая выставка должна поражать зрителя без специальной подготовки. Если продукт "не зашел", а вы говорите: "Ну, зритель сам виноват, он не подготовился" - это, наверное, свидетельство не самого высокого качества вашего продукта или завышенных требований к аудитории", - считает он.

По мнению Лыкошина, музей не имеет права ставить себя выше зрителя. "Это не подход. Работать надо так, чтобы понимали. И если куратор выставки не может заинтересовать зрителя, не может захватить его своей историей, то это вопрос к куратору", - заключил гендиректор.