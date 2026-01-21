Арт-фестиваль памяти Высоцкого планируют расширить на всю Сибирь к его 90-летию

В 2026 году фестиваль впервые расширился на Кемерово и Томск, до этого он проходил только в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого к 90-летию со дня рождения поэта в 2028 году планируют провести во всех регионах Сибири. В 2026 году фестиваль проходит с 23 января по 1 февраля уже в трех регионах - Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, сообщил в пресс-центре ТАСС организатор фестиваля Андрей Ложкин.

"Мы хотим сделать 90-летие всесибирским. Мы хотим объединить детей, вокалистов, художников, шахматистов, поэтов, писателей, издательства Сибири. Это может быть очень большой проект, который охватит всю Сибирь", - сказал он, добавив, что переговоры с губернаторами регионов уже ведутся.

В 2026 году фестиваль впервые расширился на Кемерово и Томск, до этого он проходил только в Новосибирской области. Организаторы ожидают, что около 50 тыс. человек примут участие в арт-фестивале только в Новосибирской области. "Основное отличие этого фестиваля в том, что мы наконец-то выходим за пределы Новосибирской области. Сибирь расширяется в сторону Высоцкого", - отметил Ложкин.

Всего было подано 276 заявок, в финал поэтического конкурса выйдут 12 человек. Два этапа отбора проведут 45 членов жюри из четырех стран. Финал конкурса и вручение премии имени Высоцкого состоятся 25 января в конференц-зале Новосибирской областной научной библиотеки. За все время проведения фестиваля в нем приняли участие представители 114 городов России и 14 стран мира, включая Финляндию, Канаду, Израиль, Испанию, Сербию и Чехию.

В программу фестиваля войдут лекции, поэтические чтения и батлы, музыкально-поэтические вечера, презентации книг, кинопоказы и впервые книжная ярмарка "Скол" (Сибирский книжный лоток) с участием издательств из Новосибирска, Академгородка и Новокузнецка. Специальными гостями фестиваля станут музыкант Сергей Летов из Санкт-Петербурга и Николай Печанец, которые представят акустическую инструментальную программу, включающую песни Высоцкого. Высоцкий был одним из любимых поэтов Егора Летова, лидера группы "Гражданская оборона" и брата Сергея Летова.

О Высоцком

Поэт, актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. С 1964 года он служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке, исполнив около полутора десятков ролей. Кроме того, Высоцкий сыграл в тридцати фильмах, среди которых - "Служили два товарища", "Хозяин тайги", "Интервенция", "Плохой хороший человек", "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя". Миллионами записей по домашним магнитофонам расходились песни Высоцкого. Этот жанр стихов под гитару сам он назвал авторской песней. Артист ушел из жизни 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.